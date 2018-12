Đào Nguyên Thụy Bình hát 'Somewhere over the rainbow'

Trong đêm liveshow bốn của chương trình "Giọng hát Việt nhí 2016", Đào Nguyên Thụy Bình thể hiện ca khúc "Somewhere over the rainbow".

Giải trí Chủ nhật, 9/10/2016, 08:50 (GMT+7)