Vũ Hoàng Minh hát 'All that she wants'

Trong đêm liveshow ba của chương trình "Giọng hát Việt nhí 2016", Vũ Hoàng Minh thể hiện ca khúc "All that she wants".

Giải trí Chủ nhật, 2/10/2016, 01:22 (GMT+7)