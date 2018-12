Nói 'miễn phí' theo cách của người Mỹ

Ngoài "it's free", bạn sẽ thường xuyên nghe câu "it's on the house" tại các nhà hàng, quán bar ở Mỹ và nhiều nước nói tiếng Anh.

Mô tả sự bận rộn bằng tiếng Anh như người bản xứ

English Idioms TV

Giáo dục Thứ tư, 7/2/2018, 09:00 (GMT+7)