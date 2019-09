Tục 'tắm than' nung đỏ của người Dao

Hà Giang Những thanh niên dân tộc Dao đổ than nóng hàng trăm độ C lên người để thực hiện nghi thức "tắm than" nhằm cầu mong mùa màng bội thu.

Thế Quỳnh

Nhịp sống Thứ tư, 4/9/2019, 00:00 (GMT+7)