Lai Châu đưa công an chính quy về các xã trọng điểm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ công an, công an huyện Mường Tè, Lai Châu đã đưa công an chính quy về tại các xã trọng điểm Thu Lũm và Pa Vệ Sủ.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ tư, 22/8/2018, 14:00 (GMT+7)