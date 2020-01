Trắng đêm vây bắt nghi can bắn chết 5 người

TP HCM Đến sáng 31/1, nghi can Lê Quốc Tuấn vẫn đang lẩn trốn sau một ngày công an huy động lực lượng vây bắt tại xã Trung An, huyện Củ Chi.

Thời sự Thứ sáu, 31/1/2020, 10:29 (GMT+7)