Thiên Tùng hát 'Beat it - They don't care about us'

Trong đêm gala bốn của chương trình "Vietnam Idol Kids 2016", Thiên Tùng thể hiện liên khúc "Beat it - They don't care about us".

Giải trí Thứ hai, 27/6/2016, 08:12 (GMT+7)