Tùng Dương hát 'All of me'

Trong vòng Gala 2 của chương trình "Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016", Tùng Dương thể hiện ca khúc "All of me".

Giải trí Thứ bảy, 30/7/2016, 09:18 (GMT+7)