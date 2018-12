Người phụ nữ chống 'cát tặc' từ chối lời xin lỗi của VKS

Chiều 26/4, VKSND, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xin lỗi công khai bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - người bị bắt giam 5 ngày về tội Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, do vẫn bị công an tống đạt xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng nên người phụ nữ tố cáo cát tặc không nhận lời xin lỗi.

Công an Đồng Nai nhận sai khi bắt giam người tố cáo cát tặc

Phước Tuấn

Pháp luật Thứ ba, 26/4/2016, 22:38 (GMT+7)