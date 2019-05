Nắng hạn, người dân ở Phú Yên phải mua nước giá gấp 10 lần

Do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài, hơn 1.300 hộ dân ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị thiếu nước sinh hoạt.

Thời sự Thứ ba, 28/5/2019, 14:34 (GMT+7)