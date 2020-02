Người dân lo lắng khi Tuấn 'khỉ' vẫn lẩn trốn

TP HCM Nhiều người dân sống tại xã Trung An, huyện Củ Chi cảm thấy bất an, sinh hoạt bị xáo trộn khi nghi can bắn chết 5 người vẫn lẩn trốn tại đây.

Điệp Nguyễn

Thời sự Thứ bảy, 8/2/2020, 15:00 (GMT+7)