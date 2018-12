Bệnh viện Quân y 4 lần đầu chỉ đạo cấp cứu qua camera

Do đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) quá xa, Bệnh viện Quân y 4 ở Nghệ An đã dùng hệ thống camera chỉ đạo cấp cứu từ xa cho quân nhân.

Văn Hải

Xã hội Chủ nhật, 25/11/2018, 12:58 (GMT+7)