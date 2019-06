Dùng bài thuốc dân gian cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón

Đồn biên phòng Tri Lễ (Nghệ An) tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng, chân tay co cứng do ăn lá ngón.

Nghi can ăn lá ngón tự tử sau khi sát hại 3 người

Văn Hải - Thế Quỳnh

Xã hội Thứ năm, 13/6/2019, 16:55 (GMT+7)