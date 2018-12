Hàng trăm người bất chấp nguy hiểm đứng xem nổ súng bắt trộm

“Bình thường phải kéo cửa xuống, nhưng ở đây dân mình lại đổ ra xem”, một nam thanh niên nói. Chiều 31/5, Công an tỉnh Sơn La đã khống chế Hà Thanh Bình (26 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) - kẻ nổ súng bắn trúng đùi thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng (TP Sơn La) chiều 30/5. Trong lúc công an vây bắt Bình, rất đông người dân ở xung quanh đổ ra ngoài để xem, bất chấp nguy hiểm.

Camera bạn đọc Thứ tư, 1/6/2016, 16:36 (GMT+7)