Cách nói 'cáu bẳn vô cớ' trong tiếng Anh

Nếu cáu kỉnh từ lúc ngủ dậy mà không có lý do cụ thể, bạn có thể diễn tả bằng cách nói "get up on the wrong side of the bed".

Cách nói 'gặp khó khăn' trong tiếng Anh

American English

Giáo dục Thứ hai, 21/5/2018, 15:26 (GMT+7)